¿Dónde estarán?

¿Ustedes, mis estimados cuatro lectores, saben dónde están, dónde andan, nuestros diputados federales?

Y hagan favor de no contestar que están en el palacio legislativo de San Lázaro, cumpliendo su sublime papel de hacer leyes, porque doy por hecho que tenemos que suponer que así es, aunque no tengamos constancia de que lo están haciendo. Al menos el arriba firmante no los ve en la tribuna, planteando los grandes e importantes asuntos que se discuten en el Poder Legislativo federal —donde también tenemos senadores y senadoras, que en al menos algunos casos sí dan de qué hablar con sus extrañas costumbres de mata perros—. No los veo discutiendo los problemas nacionales y menos llevando los asuntos locales al Congreso de la Unión.

La ociosa pregunta se refiere a que cuando anduvieron en campaña prometieron un día, y el otro, y el siguiente —hasta cumplir 90 días— que regresarían a las colonias, barrios y comunidades en las que hicieron promesas de toda naturaleza. Porque como dicen, y dicen bien, “el prometer no empobrece… dar es lo que aniquila”.

Para estas fechas nuestros legisladores andan por los 600 días de ejercicio de sus funciones y de estar en la nómina con sus respectivas dietas. Algunos ya están pensando en regresar a sus distritos para que no les coman el mandado, es decir, para que no les vaya a salir un gallo —o gallina o galline o lo que se use en estos días— que quiera desplazarlos.

Así que probablemente la ociosa pregunta que formula el arriba firmante encontrará pronto una respuesta: los diputados federales, y también los locales, regresarán pronto a darse los famosos y célebres “baños de pueblo” con la esperanza de que los ciudadanos los recuerden —de que se las recuerdan, casi estoy seguro— y los tengan presentes cuando sea la hora de esta en la urna y con la boleta electoral en mano.

Pero mientras llega la esperada respuesta, sí tenemos que dejar constancia de que a nuestros representantes ante el Poder Legislativo federal no les hemos visto ni el polvo. Y no por que no haya temas trascendentales por estos lares, porque los hay. Tampoco porque los electores estén en una pausa de sus necesidades ingentes, porque existen y se requiere la intervención de los legisladores y legisladoras para su atención. Simplemente parece que están más a gusto en sus mullidas curules y viviendo el sueño de ser parte de esa élite de 628 mexicanos que tienen a bien forma parte del Congreso de la Unión.

Y que no se acuerdan de sus distritos es un hecho, porque ¿acaso en alguno de los diarios de los debates de la alta tribuna de la Cámara de Diputados o del Senado se ha consignado algún asunto menudo del estado de México, algún problemilla de cualquier distrito electoral que merezca ser llevado a la alta tribuna? A riesgo de ser horriblemente desmentido, me atrevo a decir que nel pastel, que ninguno de nuestros problemas, ni los más trascendentales, han llegado a la discusión nacional. Pero ya regresarán con cara de yo no fui.

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