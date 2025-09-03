Dos fallecidos por desplome de helicóptero en Tepetlixpa

Dos personas fallecidas, es el saldo que dejó el desplome de una aeronave en los límites del estado de México y el estado de Morelos.

Se calcula que el desplome de la aeronave ocurrió alrededor de las 15 horas en una zona cerca a a la carretera México-Cuautla, que conecta a los municipios mexiquenses de la región de los volcanes.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, en un predio ubicado en el municipio de Tepetlixpa, ubicado en la región sureste del estado, en la zona de los volcanes Poocatépetl e Iztaccihuatl.

De acuerdo con los reportes, se trató de un helicóptero rojo con matrícula XAQST, de fabricación de la firma Bell, usado como unidad médica tipo ambulancia aérea, el cual despegó de Iguala, en el estado de Guerrero y tenía como destino la Ciudad de México.

La aeronave se reportó no localizable en el municipio de Tepetlixpa, por lo que se comenzó con su búsqueda. Se ignora todavía qué condiciones provocaron el accidente.

(Foto: especial).

Tras realizar intensa búsqueda, servicios de emergencia, hallaron en un terreno cercano a la zona de volcanes, los restos del aeronave en el sitio y junto a los despojos, hallaron los cuerpos sin vida de dos personas.

La zona quedó acordonada por elementos del Ejército mexicano.

Tepetlixpa es uno de los municipios más pequeños del estado de México, con unos 20 mil habitantes, y con una orografía de endientes pronunciadas por ubicarse en las faldas de Popocatépetl. Es reconocido porque en su demarcación se encuentra Nepantla, la localidad donde nació la histórica poetisa mexiquense Son Juana Inés de la Cruz.

