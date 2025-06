Dos mujeres recibieron libertad anticipada y condicional del PJEdomex

El Poder Judicial del Estado de México ha emitido, en lo que va del año, 179 resoluciones judiciales por las que se concedieron beneficios preliberacionales, al decretar la extinción de las penas y compurgas para personas privadas de la libertad.

Segundas oportunidades de vida con beneficios preliberacionales (Foto: Especial).

Dos mujeres obtuvieron libertad anticipada y libertad condicional -luego de cumplir parte de su condena- pues demostraron un firme compromiso con su reinserción social. Así, la institución reafirma su visión de una justicia sensible, transformadora y humana.

La primera beneficiaria fue Maribel, quien recibió la libertad anticipada después de cumplir cinco años y medio de una sentencia de seis años y seis meses por un delito calificado como violación equiparada en agravio de una menor de edad, cometido en 2004 y aunque en un primer momento fue liberada, años después fue reaprehendida y condenada por dicho ilícito.

Durante su estancia en el Centro Penitenciario, Maribel no se rindió. Terminó su secundaria, inició la preparatoria y participó activamente en programas educativos. Apegada a su fe y motivada por el amor a su familia, forjó un nuevo propósito, a sus 40 años buscará reconstruir su vida al lado de su esposo, su hija y su nieta, a quien aún no conoce. “Sí se puede, aunque cuesta trabajo, vale la pena estudiar, trabajar, no pelear y aplicarse”, expresó con firmeza.

La libertad anticipada es un beneficio legal previsto para personas que han cumplido al menos el 70% de su condena, muestran buena conducta, han cubierto la reparación del daño y no representan un riesgo para la víctima ni la sociedad. Su otorgamiento requiere la resolución de un Juez de Ejecución, quien evalúa el cumplimiento de estos requisitos.

El segundo caso es Anael, de 30 años de edad, quien recibió el beneficio de libertad condicional tras cumplir 7 años y 8 meses de una condena de 14 años, un mes y 27 días. Fue detenida -junto a su pareja de ese entonces- en un automóvil que resultó ser robado. “Fui confiada, me dejé llevar por malas amistades y no supe decir que ‘no’”, recuerda.

Durante su internamiento, Anael se volcó por completo en su proceso de reinserción: trabajó con áreas de psicología, criminología, trabajo social y escolar, mantuvo buena conducta y jamás perdió la fe. “Mis hijos me esperaban”, cuenta con la voz entrecortada. A pesar de la distancia, procuró estar presente todos los días en sus vidas, con llamadas, bendiciones y palabras de aliento.

Hoy, al recuperar su libertad, Anael está decidida a no mirar atrás. Su mayor anhelo es cuidar a sus tres hijos —de 15, 12 y 11 años— y apoyar a su madre, quien fue su sostén durante los años más difíciles. “A las mujeres que siguen dentro, les digo: no pierdan la fe. Sí se puede”, aseguró.

La libertad condicional permite a las personas sentenciadas continuar su proceso de reintegración fuera del centro penitenciario. Es un derecho que se obtiene al demostrar buena conducta, cubrir el daño causado, cumplir con el plan de actividades y someterse al seguimiento de un juez. Las personas liberadas bajo este esquema deben mantenerse en contacto con autoridades, solicitar permiso para cambiar de domicilio y cumplir estrictamente las condiciones impuestas.

Con acciones como estas, el Poder Judicial del Estado de México reafirma su compromiso con una justicia que reconoce el valor del cambio, la dignidad humana y la posibilidad de empezar de nuevo.

Comentarios

comentarios