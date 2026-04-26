Dron táctico permite ubicar vehículo con reporte de robo vigente en Toluca

Trabajos de investigación de gabinete y campo, así como el apoyo de un dron táctico, hicieron posible la recuperación de un vehículo con reporte de robo, mismo que posiblemente fue utilizado para hurtar otra unidad. Se detuvo a una persona y se aseguró un predio.

Unidad podría haber sido utilizada en el hurto de otro automóvil; se detuvo a Ángel “N” de 23 años y se aseguró una bodega en la colonia Jicaltepec Autopan. (Foto: SSEM)

Derivado de un reporte al 9-1-1 por el robo con violencia de una camioneta de color gris el pasado 22 de abril en la comunidad de San Mateo Otzacatipan, en Toluca, donde presumiblemente dos hombres y una mujer con un arma de fuego amedrentaron al conductor para despojarlo de la misma, se generó una consigna operativa para su localización y recuperación.

Tras el análisis videográfico, se logró determinar la ruta que siguió la unidad. El 23 de abril se observó la camioneta participando junto con otro vehículo en el robo de un automotor compacto en la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, dándoles seguimiento hasta el poblado de Santa María Totoltepec.

Con los últimos datos geográficos, personal de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la SSEM, con apoyo de un dron táctico, ubicaron un inmueble tipo bodega donde se observó la camioneta en la colonia Jicaltepec Autopan. Allí hicieron contacto con Ángel “N” , de 23 años, a quien se le indicó el motivo de la molestia.

Durante una inspección se le encontró una cajetilla de cigarros con hierba verde y seca con características de marihuana, lo que motivó su detención. Además, no acreditó la legal posesión de la unidad. Al interior de la bodega se encontró la camioneta con reporte de robo.

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