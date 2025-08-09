Drones al rescate del maíz: SeCampo combate plaga en cultivos de Acambay

Para proteger los cultivos de maíz de 24 productoras y productores del norte del Estado de México, el gobierno de la Delfina Gómez, a través de la Secretaría del Campo (SeCampo), realizó fumigación aérea con drones agrícolas T40 contra la plaga del picudo gris (Rhynchophorus), beneficiando más de 100 hectáreas en el Ejido Mado Sección Uno y la comunidad de San Agustín Las Arenas.

Actualmente, el ICAMEX cuenta con tres drones agrícolas y seis operadores certificados para su manejo (Foto: Especial).

La acción, ejecutada por el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), incluyó insecticidas de baja toxicidad y contó con un subsidio del 50 por ciento para el servicio técnico, otorgado por el Gobierno estatal.

“Es una nueva tecnología que nos favorece bastante en tiempo, ahorro en costos humanos y de insumos, y la aplicación queda bien, siempre y cuando tengamos las condiciones de clima adecuadas”, explicó Gustavo Plata Cruz, investigador del ICAMEX.

Los beneficiarios coincidieron en que el dron no solo ayudó a controlar la plaga, sino que también permitió aprovechar los vuelos para aplicar fertilizantes orgánicos de elaboración propia, resultado de conocimientos adquiridos en las Escuelas de Campo del Gobierno federal.

“Es un servicio muy bueno, yo no esperaba una respuesta tan pronta. Agradezco al ICAMEX su atención y al director general por su valioso apoyo. Ahora creo que es tangible lo que están haciendo con nosotros los campesinos”, afirmó Armando Colín Sámano, agricultor y gestor de la solicitud para más de 44 productores del Ejido Mado.

Las y los productores interesados pueden solicitar información de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, al teléfono 722-232-2641 o al correo electrónico icamexdg@edomex.gob.mx (Foto: Especial).

Colín añadió que trabajan con un enfoque agroecológico: “No lo hacemos por negocio, sino por amor al campo. Queremos producir alimentos más sanos para que seamos nosotros mismos los primeros en consumirlos”.

En San Agustín Las Arenas, Celestino Rafael González subrayó que el uso del dron permitió completar la fumigación en solo tres días: “Nos ahorra tiempo y costos, sobre todo ahora que las milpas están muy mojadas y no se puede entrar con bombas u otros equipos”.

Comentarios

comentarios