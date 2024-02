Duilio Carrillo participará en cuatro copas mundiales previo a los Olímpicos de París 2024

El pentatleta mexiquense Duilio Jared Carrillo González participará en cuatro copas mundiales previo a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que se encuentra inmerso en un intenso entrenamiento en el Centro de Desarrollo Deportivo Olímpico Mexicano.

El deportista mexiquense está concentrado en superar sus propias capacidades (Foto: Especial).

Victoria Eugenia Montero Enríquez, Directora de Cultura Física y Deporte indicó que el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez mantiene un fuerte compromiso con el deporte mexiquense, brindando acompañamiento y el apoyo necesario a los 13 deportistas que se encuentran clasificados para la justa olímpica.

Mencionó que dichas clasificaciones han sido en seis disciplinas deportivas: pentatlón moderno, vela, ciclismo, natación, natación artística y atletismo, por lo que se registra un arduo trabajo de entrenamiento por parte de las y los atletas mexiquenses.

De cara a su segunda participación en una justa olímpica, Duilio Carrillo confía en su trabajo y en el que han desarrollado sus compatriotas mexicanos, para hacer frente a la calidad de los pentatletas europeos.

“El plan de trabajo que tengo ahorita es dividir todas las sesiones de entrenamiento, que me funcionen mejor, ya que son cinco disciplinas y tengo que acomodar las que se me dificultan un poquito más, ponerles más atención y las demás no descuidarlas; pero de manera estratégica, tener un buen control de ellas”, añadió.

Respecto a su preparación rumbo a la justa veraniega, el pentatleta indicó que su enfoque se centra en superar sus propias capacidades; considera que su principal adversario es él mismo, destacando un valor fundamental que se fomenta desde el deporte: la superación personal.

“El principal rival soy yo mismo, saber lo que he tenido en toda mi trayectoria, saber cuál es mi mejor resultado hasta el momento, pero la verdad es que ahorita el pentatlón mexicano ha despuntado, ha sobresalido. Los fuertes somos los mexicanos y también los europeos, ya que es un deporte originario de allá, ellos tienen más experiencia y son muy fuertes”, manifestó.

Duilio Carrillo puntualizó que para este proceso fue muy importante haber obtenido la clasificación olímpica desde el pasado mes de octubre, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ya que esto le ha permitido hacer una mejor planeación para este 2024.

Previo a la justa veraniega, Carrillo González participará en cuatro Copas Mundiales de la especialidad a realizarse en El Cairo, Egipto; Budapest, Hungría; Sofía, Bulgaria; y Ankara, Turquía; en donde también se llevará a cabo la final.

Acerca del Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno, el deportista mexiquense señaló que aún está analizando la posibilidad de acudir, ya que, por la fecha y la sede en que se realizaría, podría influir en la planeación de su preparación rumbo a París 2024.

