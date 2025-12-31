Durante la aplicación del Operativo Sur, en 2025 se detuvo a más de 500 personas y se decomisaron armas, drogas y dinero en efectivo

Con el objetivo de mantener el orden y fortalecer la seguridad en los municipios de la zona sur de la entidad, del 1 de enero al 25 de diciembre del año en curso, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegó el Operativo Sur, como resultado de estas acciones se logró la detención de 548 personas.

Consta de acciones preventivas y de vigilancia que permiten brindar mayor seguridad a las y los mexiquenses de la región sur (Foto: Especial).

Durante la implementación de los operativos tácticos se aseguraron 46 armas, de las cuales 13 eran largas, 23 cortas, tres réplicas y siete hechizas; además, 82 cargadores y dos mil 887 cartuchos. Asimismo, se incautaron 179 vehículos, de los cuales 73 contaban con reporte de robo, así como 129 motocicletas, 56 de ellas con denuncia de hurto.

En materia de sustancias ilícitas se decomisaron 10 mil kilogramos con 485 gramos de marihuana, 204 kilogramos con 500 gramos de cocaína, 119 pastillas de anfetaminas y metanfetaminas, mil kilogramos con 80 gramos de cristal, así como un millón 753 mil 20 pesos en efectivo.

Finalmente, en lo que respecta a equipo presuntamente utilizado para fines delictivos, se aseguraron 59 teléfonos celulares, 18 radios, 217 ponchallantas, 11 artefactos tácticos, entre ellos chalecos y placas balísticas, un dron, una granada y dos animales exóticos.

Con estas acciones derivadas del trabajo coordinado en las Mesas de Paz, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reitera su compromiso con las y los mexiquenses para construir entornos más seguros para todas y todos.

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