Ecatepec aprueba regularización de 5 colonias para brindar certeza legal a 3 mil habitantes

Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, informó que el cabildo municipal aprobó por unanimidad la regularización de cinco colonias donde habitan cerca de 3 mil personas, que durante décadas permanecieron en la incertidumbre legal.

Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec (Foto: Espcial).

El alcalde informó que la medida beneficia a cientos de familias de las zonas de los ejidos de Santa María Tulpetlac y San Pedro Xalostoc.

Precisó que durante la décima segunda sesión extraordinaria de cabildo, síndicos y regidores aprobaron la certificación de vías públicas e incorporación de cinco colonias al casco municipal, en las se encuentran asentadas 703 viviendas, hecho con el que los propietarios de inmuebles ya podrán realizar los trámites correspondientes para regularizar sus propiedades.

Detalló que se aprobó la certificación de vías públicas e incorporación al casco municipal de la parcela 92 del poblado de Santa María Tulpetlac que cuenta con 54 viviendas; del lote 152 Ejido C, ex Ejido de Santa María Tulpetlac IV con 236 viviendas; asi como la manzana del Ejido lote C del poblado de Santa María Tulpetlac, con 122 viviendas; el Ex Ejido de San Pedro Xalostoc III (La Agüita) donde hay 272 viviendas; y el Lote 10 Manzana 36, zona 1 del Ex Ejido de Santa María Chiconautla que cuenta con 19 viviendas.

Luis López Ibarra, titular de la Dirección de Jurídico y Consultivo, aclaró que la certificación

Incluye el traslado de dominio y las certificaciones que expide la tesorería municipal, por lo que recomendó a los beneficiarios ponerse al corriente en los trámites correspondientes.

«Recordamos que previo al traslado de dominio deben contar con la certificación de clave y valor catastral, la certificación de aporte a mejoras y la certificación de no adeudo predial», añadió López Ibarra.

Vilchis Contreras señaló que con la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023, el gobierno de Ecatepec continuará promoviendo obras, programas y acciones en benéfico de los ecatepenses.

