Ecatepec cierra 2025 con Mesa de Paz y reducción de delitos de alto impacto

El gobierno de Ecatepec cerró el año con la Mesa de Paz realizada en el C5 de la policía estatal, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, donde se informó que el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno permitió reducir la incidencia de delitos de alto impacto en la localidad.

La gobernadora Delfina Gómez y la alcaldesa Azucena Cisneros encabezan la Mesa de Paz en el C5 (Foto: Especial).

Cisneros Coss agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez por poner a Ecatepec como una prioridad, lo que se tradujo en la implementación del Mando Unificado con operativos y acciones efectivas para el combate a la delincuencia.

Agregó que el apoyo de fuerzas federales, como Marina, Sedena y Guardia Nacional, así como de la policía estatal y la Fiscalía de Justicia de la entidad, fue fundamental para inhibir la comisión de delitos en Ecatepec.

La Mesa de Paz se realizó ayer en el C5 de Ecatepec, donde la gobernadora Delfina Gómez resaltó la coordinación y trabajo en equipo, al tiempo que refrendó su apoyo a Ecatepec y a las Mesas de Paz, cuyos resultados positivos son evidentes en todo el estado de México.

La Fiscalía de Justicia de la entidad informó que del 1 de enero al 28 de diciembre de este año Ecatepec redujo 25 por ciento los delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso en 33 por ciento y robo de vehículos en 37 por ciento, en comparación con el mismo periodo del 2024.

Las autoridades estatales mencionaron que “estas cifras no representan un hecho aislado, sino un primer quiebre en una inercia delictiva de largo plazo que durante años afectó a este municipio, particularmente en delitos de alto impacto”.

Explicaron que la disminución se debe al trabajo continuo y permanente que se realiza en las Mesas de Paz, donde se establece la coordinación y la presencia en Ecatepec de elementos de los tres niveles de gobierno.

En la citada Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, secretario de Gobierno de la entidad, y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, así como representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y del Instituto Nacional de Migración.

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