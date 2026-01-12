Ecatepec inicia 2026 con un regreso a clases seguro

Cerca de mil elementos y 282 patrullas fueron desplegados la mañana de este lunes como parte del Operativo Regreso Seguro a Clases, que coordinó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss para salvaguardar la seguridad de miles de alumnos de 710 escuelas de nivel básico.

Despliegan 991 elementos en 710 escuelas para garantizar la seguridad de estudiantes y familias (Foto: Especial).

En la secundaria 99 «José María Morelos y Pavón», ubicada en avenida Revolución, la alcaldesa dio arranque al despliegue operativo en el que participan todos los agrupamientos de la policía municipal y estatal, Marina, Sedena y Guardia Nacional.

Desde las primeras horas de este lunes, los uniformados están desplegados en 710 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, cuyos alumnos y docentes regresan a clases tras un periodo decembrino de descanso

“Niñas y niños, jóvenes, miles regresan a clases a lo largo y ancho del municipio. Hemos diseñado un operativo para que las escuelas estén protegidas, que haya presencia de las corporaciones con apoyo de Marina, Guardia Nacional y Sedena

La alcaldesa informó que con el inicio de clases se redoblan esfuerzos en la corporación para brindar seguridad y tranquilidad a alumnos, docentes y padres de familia, y mantener una coordinación con todos los sectores de la sociedad.

Cisneros Coss reconoció que los jóvenes están expuestos a diversos desafíos y riesgos dentro y fuera de los planteles, por lo que se reforzará la presencia de la policía municipal con vigilancia de proximidad social en las escuelas, además de las pláticas de Prevención del Delito, mediante una estrecha vinculación con directivos y profesores.

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