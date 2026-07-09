Ecatepec proyecta obra que evitará taponamiento de basura en canal de Cartagena

El gobierno de Ecatepec y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) proyectan modificar un puente vehicular que cruza el canal de Cartagena, a la altura de las colonias Luis Donaldo Colosio y Playa Golondrinas, donde se acumula gran cantidad de basura que arrastra este cauce desde Tultitlán y Coacalco, lo que genera riesgo de desbordamiento por las lluvias.

Azucena Cisneros asegura que está listo plan para modificar un puente vehicular que obstruye el cauce (Foto: Especial).

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reconoció que está listo el proyecto para modificar dicho bajo puente, que actualmente tiene dos tuberías que estrangulan el cauce y el objetivo es ampliarlo para evitar el taponamiento de basura, ya que durante lluvias intensas sube el nivel del líquido y podría desbordarse.

Recordó que el canal de Cartagena cruza Tultitlán y Coacalco y arrastra gran cantidad de basura que se estanca en Ecatepec, que es recogida de manera permanente y el lugar es monitoreado las 24 horas del día durante la temporada de lluvias, aunque es necesario que los municipios involucrados retiren los desechos en sus territorios para prevenir posibles desbordamientos.

Cisneros Coss informó que el tema de la basura es prioridad para el gobierno de Ecatepec, que en 552 días de la actual administración ha recolectado 206 mil 418 toneladas de desechos, equivalentes al peso de más de 200 mil automóviles.

Agregó que en los primeros seis meses de este año se recolectó más basura que la que recogió en un año el anterior gobierno municipal. «Vamos al doble de velocidad» porque los residuos tapan alcantarillas, provocan inundaciones y generan inseguridad.

La presidenta municipal destacó que “uno de los enemigos de Ecatepec es la basura. Lo hemos dicho, la basura mata porque inunda colonias y ha provocado que vecinos pierdan su patrimonio y hasta en ocasiones su vida”, al tiempo que llamó a la población a sumarse a las jornadas de limpieza y evitar tirar desechos en la vía pública.

Añadió: “más allá de las cifras, una imagen habla más que mil palabras. Y hoy les vamos a mostrar con imágenes cómo estaba antes la situación en Ecatepec, y cómo está ahora. Porque no debemos olvidar de dónde venimos, de ese abandono”.

Cisneros Coss refirió que en 2025 recolectaron 103 mil 594 toneladas de basura (116 por ciento más más que en 2024) y en los primeros seis meses de este año, hasta el 7 de julio, suman 102 mil 823 toneladas recolectadas, casi igual que el año pasado, para un total de 206 mil 418 toneladas.

Afirmó que tal logro es producto de diversas acciones, como la recolección nocturna de desechos en comunidades de la Sierra de Guadalupe y Ciudad Cuauhtémoc, limpieza de barrancas y bocas de tormenta, los 16 operativos Rastrillo Social realizados y el saneamiento del vertedero municipal de Chiconautla.

“Y como un acto simbólico, pero también con mucho impacto, el 7 de junio realizamos la ‘Faena Ecatepec, la más grande de México’. Movilizamos a más de 50 mil personas en 989 espacios públicos, entre plazas, avenidas, calles, camellones y parques”, dijo.

Insistió: “ahora les toca a ustedes, vecinas y vecinos de Ecatepec, mantener un entorno limpio y digno. No tiren basura en la calle, no conviertan las barrancas en tiraderos, no tapen las coladeras, separen sus residuos. Porque el gobierno llega, pero el gobierno no vive en sus casas, el gobierno no educa a sus hijos. Ustedes son los dueños de su territorio y de su futuro”.

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