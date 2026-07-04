Ecatepec se suma a las celebraciones seguras por el partido México-Inglaterra

Ecatepec se sumó a las celebraciones que se realizarán el próximo domingo con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, que disputarán el pase a octavos de final de la justa mundialista.

Azucena Cisneros anuncia que el encuentro podrá verse en pantallas instaladas en las explanadas de 11 municipios mexiquenses.

“Nos sumamos a esta gran celebración, que compartimos con todo México. Nos sumamos a la celebración con nuestra querida jefa de Gobierno (Clara Brugada) y la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en un ambiente de paz, de tranquilidad, de gozo, pero todos seguros y seguras”, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, Cisneros Coss adelantó que los 11 municipios mexiquenses que participan en el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México se sumarán a la celebración e instalarán pantallas en sus explanadas municipales para que la población disfrute sanamente del partido.

“En todas las explanadas municipales de la Zona Oriente habrá actividades culturales, lúdicas y recreativas en el marco del festival de esta gran celebración del Mundial. Se estará proyectando el Mundial, este gran partido entre México e Inglaterra”, reiteró.

Detalló que en Ecatepec habilitarán 10 espacios públicos para que la población observe el partido de México contra Inglaterra: las plazas de los nueve pueblos, incluida la explanada municipal de San Cristóbal, y la glorieta Simón Bolívar del fraccionamiento Las Américas.

Clara Brugada llamó a la población a festejar con civismo y destacó que en la Ciudad de México se instalarán pantallas gigantes en diversos puntos, además de que se reforzará la presencia policiaca, implementarán ley seca en algunas alcaldías y se desplegará un operativo interinstitucional de 40 mil servidores públicos, entre ellos más de 17 mil policías.

Señaló que, para evitar concentraciones que generen riesgos, se va a descentralizar la fiesta en toda la ciudad y, en particular, el Ángel de la Independencia y el Zócalo, por lo que se habilitaron 56 puntos para seguir los partidos, incluyendo los 17 festivales futboleros.

El objetivo de esta medida es prevenir aglomeraciones en la Ciudad de México y brindar mayor seguridad a los asistentes. Entre los municipios mexiquenses que se suman a la celebración mundialista están Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco, además de Ecatepec, así como alcaldías capitalinas.

La presidenta municipal de Ecatepec pidió a los vecinos de la zona oriente de la entidad observar el partido de futbol en los espacios públicos habilitados, donde habrá operativos para garantizar la seguridad de los asistentes, y pronosticó que México será triunfador del encuentro futbolístico.

En Ecatepec habrá pantallas en los nueve pueblos: Guadalupe Victoria (plaza), Santo Tomás Chiconautla (centro cívico) , Santa María Chiconautla (plaza del centro cívico), San Isidro Atlautenco (centro cívico), Tulpetlac (kiosco), San Cristóbal (explanada municipal), San Pedro (centro cívico), San Andrés de la Cañada (deportivo Hank González), Santa Clara Coatitla (plaza) y la glorieta Simón Bolívar del fraccionamiento Las Américas.

El despliegue de seguridad del próxmo domingo en Ecatepec estará integrado por más de mil policías municipales con más de 200 unidades y con apoyo de Fuerza de Tarea de Marina.

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