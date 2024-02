Ecatepec si tiene agua pero necesita presupuesto para distribuirla: Elba Aldana

De acuerdo con la diputada local por Ecatepec Elba Aldana Duarte en ese municipio existe un problema hídrico muy grande, ya que es el municipio con mayor población del país y tiene una infraestructura hidráulica muy caduca, pues las colonias tienen más de 60 años, y si se calcula la durabilidad de las mangueras de agua potable, estas tienen una duración de 50 años por mucho, y toda la infraestructura en Ecatepec basada en ese tipo de materiales.

Municipio de Ecatepec (Foto: redes Sedatu).

Aunado a ello, si se suma que hay ciudadanos que por no hacer un contrato en el Órgano descentralizado del agua por las noches, o escondidas rompen los tubos, eso ocasiona la existencia de muchas fugas de agua.

Aun así, reconoció que sí hay agua en ese municipio del valle de México, pero necesitan presupuesto para su distribución.

“Me acuerdo que en la Legislatura pasada el presidente Fernando Vilchis nos comentó que había hecho un estudio con Conagua, que duró un año en hacerlo donde, le corroboraron que Ecatepec si tiene mucha agua, tiene hasta para hacer 100 pozos, más lo que le hace falta es presupuesto y lo que he escuchado del presidente Fernando Vilchis, él siempre está diciendo que necesita inversión e inversión, pero ahorita estamos en un proceso de transición en el gobierno, donde hay muchas cosas, pero vamos a ver si el siguiente año se favorece en el presupuesto para la infraestructura”.

Añadió que el daño a la infraestructura es en parte porque durante muchos años no se le ha dado mantenimiento, por lo que a pesar de que hay agua, con el crecimiento urbano desordenado y la falta de planeación, existen estas dificultades y se tendría que iniciar de nuevo, buscando materiales más durables, puesto que al ser Ecatepec una región cercana al lago de Texcoco, es una zona salitrosa, y eso ocasiona que las redes y la infraestructura se dañe.

Reconoció que este problema no es un tema que se solucione de la noche a la mañana, por lo menos se tendrían que ocupar 6 años para corregir esta dificultad, prácticamente, en caso de iniciar desde ya, sería durante toda la administración de la actual gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sin embargo, para la diputada es importante también, la comprensión de los ciudadanos para que sean puntuales con los pagos, ya que si no hay pagos, no se pueden arreglar las fugas.

