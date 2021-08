Ecatepec suma 327 mil personas con cuadro completo de vacunación contra Covid-19

Concluyó en Ecatepec la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a adultos de 50 a 59 años de edad, con 148 mil 500 personas que completaron su cuadro de vacunación, informó el presiden te municipal, Fernando Vilchis Contreras.

En Ecatepec ya hay dos grupos de edad que cuentan con el esquema de vacunación completo. (Foto: especial).

Hasta el momento suman 327 mil 405 habitantes de Ecatepec con el esquema completo de vacunación anti Covid-19, pues antes lo habían hecho 178 mil 905 adultos de más de 60 años, que recibieron el biológico chino Sinovac.

Originalmente la jornada para adultos de 50 a 59 años de edad se llevaría cabo del 7 al 13 de agosto, pero el último día de vacunación correspondiente a personas con apellido cuya primera letra comenzara con las letras W, X, Y y Z se pospuso cinco días, debido al retraso en el arribo del biológico ruso al municipio.

Este miércoles fueron aplicadas siete mil 153 dosis en los 10 módulos de vacunación habilitados en Ecatepec, los cuales abrieron a las 09:00 horas para iniciar la aplicación de la vacuna rusa, que incluyó a personas rezagadas de días anteriores y mujeres embarazadas que recibieron la primera dosis durante la pasada jornada.

Una de las últimas ecatepenses en recibir la segunda dosis fue Ricarda Rosas, habitante del fraccionamiento Héroes Cuarta Sección, que acudió al Centro Cultural y Deportivo Las Américas a recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Me siento muy bien, me siento protegida porque sí tenía miedo salir y andar en la calle, de todos modos hay que guardar nuestra distancia con todos y pues me siento muy contenta de estar ya vacunada. Espero que (la población) se quite eso de que la vacuna es un chip, de que no se quieren vacunar porque nos están controlando. Que se quiten esas telarañas y que se vacunen porque les hacen daño a nuestros jóvenes”, expresó la mujer.

Añadió que durante su estancia en el módulo de vacunación se sintió muy a gusto, recibió buena atención y el tiempo que tuvo que esperar fue muy poco, contrario a lo que pensaba cuando llegó al módulo, pues no había podido acudir el día que le correspondió originalmente.

“Muy lindo, muy buena gente, las señoritas que nos vacunan tienen ese tacto para sentir que no se nos haga aburrido estar aquí”, detalló.

En Ecatepec ya hay dos grupos de edad que cuentan con el esquema de vacunación completo.

Se prevé que en las próximas semanas se convoque a recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a las más de 340 mil personas de entre 30 y 49 años de edad que ya fueron inmunizados con la primera dosis, quienes permanecen a la espera de recibir la segunda dosis del biológico para completar su esquema.

