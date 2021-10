Ecatepec vacuna a más de 47 mil jóvenes y rezagados en un día

Más de 47 mil jóvenes y personas rezagadas de otros grupos etarios fueron vacunados este lunes contra el Covid-19, con lo que el número de personas que han recibido al menos una dosis del biológico en el municipio es de 850 mil ecatepenses.

El alcalde Fernando Vilchis Contreras supervisó el inicio de la jornada de vacunación y reiteró que todos los ecatepenses serán vacunados.

Vilchis Contreras informó que hasta el momento Ecatepec suma 1.6 millones de dosis aplicadas, por lo que es uno de los municipios con más avances en el proceso de vacunación, además de que más de 650 mil personas ya cuentan con el cuadro completo del inmunológico.

Al sumarse distintos grupos de personas rezagadas, la afluencia incrementó casi 100% en los 10 módulos de vacunación habilitados en el municipio, en los cuales durante siete días se atendió exclusivamente a jóvenes de 18 a 29 años de edad.

De acuerdo con los registros de vacunación, durante la primera etapa de esta jornada se atendieron diariamente en promedio a 24 mil personas en todo el municipio. Sin embargo, tras la apertura de la convocatoria para el resto de la población mayor de edad, esta cifra incrementó a más de 47 mil, es decir casi el doble.

Durante la jornada del lunes todos los módulos incrementaron el número de personas atendidas. Incluso el Deportivo Bicentenario de la colonia Hank González, pasó de atender diariamente un promedio de tres mil 600 personas, a seis mil 540 personas en una sola ronda, por lo que funcionó hasta las 21:00 horas de ese día.

Uno de los módulos de vacunación más importantes es el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, pues debido a su tamaño, ubicación y cantidad de personal disponible es uno de los más ágiles realizando este proceso. Esta sede, dividida en dos partes, pasó de atender a mil 700 usuarios diariamente a tres mil 600 en el primer día de vacunación de rezagados.

Rosa María García, de 59 años de edad, declaró que no acudió oportunamente debido a que tenía desconfianza, pero en los últimos meses de pandemia decidió vacunarse en el módulo de la colonia Ejidal Emiliano Zapata, pese a sentir aún un poco de temor.

“Lo que pasa es que me dio miedo, hubo muchísimos comentarios acerca de la vacuna y la verdad es que me dio mucho miedo. Pero pues ya viendo la situación como está, digo que es muy necesario vacunarnos, la verdad”, expresó.

Algunas personas relataron que no pudieron vacunarse en su momento debido a que estaban enfermas. Es el caso de María Felipa Rojas, pues cuando fue su turno de recibir la vacuna presentaba una fuerte cuadro de gripa, lo que le impidió recibir su vacuna, pese a que ella quería contar con ella.

“En ese entonces yo estaba muy mal de la gripa, me dio muy fuerte la gripa, entonces por eso fue que yo no me pude vacunar. Pregunté pero me dijeron que no me podían vacunar y continúe, ahora sí que como soy hipertensa, estaba un poquito mal, también de mí presión y pues lo dejé, hasta que ahora me volvió a tocar”, compartió la mujer.

