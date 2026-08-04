Economía, fiscalización, seguridad y salud marcan la agenda informativa

1.⁠ ⁠El sector restaurantero presentó la temporada 2026 de venta de chiles en Nogada, un platillo emblemático en la zona centro del país y que para el estado de México se espera deje una derrama superior a los 250 millones de pesos con la venta de más de medio millón de piezas.

2.⁠ ⁠La auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Liliana Dávalos Ham, informó que la investigación sobre el presunto desvío de 40 millones de pesos en el municipio de Tenancingo continúa en proceso y adelantó que en los próximos días se dará a conocer una primera determinación derivada del análisis realizado por el organismo.

3.⁠ ⁠El estado de México se convirtió en la primera entidad del país en implementar un esquema conjunto de fiscalización entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, mediante el cual serán auditados los 125 municipios para revisar el ejercicio de los recursos federales y estatales.

4.⁠ ⁠Seguridad, mano de obra, calificada, infraestructura, energía y certeza jurídica siguen siendo los cinco elementos básicos para la toma de decisiones de una empresa en establecerse en un lugar y en el caso del Estado De Mexico aún hay pendientes importantes a atender.

5.⁠ ⁠El trabajo remoto puede mejorar la productividad, pero también incrementar el aislamiento y afectar la salud emocional sí reduce la convivencia, advirtió el director general de Casa Alef, Daniel Sánchez. Señaló que el aislamiento prolongado favorece problemas como ansiedad y depresión, en un contexto de alto estrés laboral en el estado de México.

6.⁠ ⁠Para el cierre del 2026 las expectativas de crecimiento económico continúan contrayéndose y cada vez se vislumbran más lejanas a lo proyectado por el Banco de México y otras instituciones financieras.

7.⁠ ⁠El estado de México registra una disminución del 36% en homicidios dolosos y 53 por ciento en el robo de vehículos en la región oriente de la entidad, a 500 días de la aplicación del Mando Unificado Oriente.

8.⁠ ⁠Protección Civil del estado de México atendió un accidente de transporte de pasajeros en el municipio de Atlacomulco, cuyo saldo preliminar es de 33 personas lesionadas, de las cuales 11 fueron trasladadas a unidades hospitalarias.

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