Economía, lluvias, seguridad y movilidad marcan el resumen de noticias

1.⁠ ⁠La economía del estado de México arrancó 2026 con crecimiento de 1.5 por ciento, impulsada por servicios, comercio e industria. La entidad fue décima a nivel nacional, mientras el sector agropecuario registró una caída de 7.6 por ciento.

2.⁠ ⁠Con el reparto de útiles escolares realizados por el gobierno estatal las ventas del sector papelero de la entidad registra una caída de hasta 60 por ciento en ventas, previo al regreso a clases.

3.⁠ ⁠Las precipitaciones acumuladas en México durante el mes de junio y julio de este año registraron un incremento de hasta el 15 por ciento por encima del promedio histórico de los últimos 30 años, de acuerdo con las mediciones realizadas por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

4.⁠ ⁠Las lluvias y granizadas recientes han dañado cerca de 500 hectáreas de cultivos en el estado de México, principalmente de maíz. La Secretaría del Campo informó que las afectaciones son menores que en 2024 y prevé entregar apoyos económicos en aproximadamente un mes.

5.⁠ ⁠A lo largo del siguiente año la producción de Aguacate en México podría alcanzar los 2.8 millones de toneladas en los cuales 1.25 millones tendrían como destino Estados Unidos, consolidándose como el principal comprador de este fruto, y uno de los detonantes más significativos para el sector.

6.⁠ ⁠La empresa farmacéutica Tapi México realizó un anuncio de inversión en el Estado de México por 140 millones de pesos que estarán divididos en dos fases, 40 millones de pesos en inversión propia para hacer aplicados este año y 100 millones de pesos más para el año siguiente en co inversión. Para el desarrollo de la planta de materia prima crítica con proveeduría local.

7.⁠ ⁠Personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México acudió a Paseo Colón, frente a la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México para evaluar si el retiro de arbolado realizado por el Ayuntamiento de Toluca cumple con la normatividad ambiental. Hasta el momento han sido retirados tres de los ocho árboles previstos.

8.⁠ ⁠Ante el incremento en el uso de bicicletas y patines eléctricos, el Congreso del estado de México prepara una reforma a la Ley de Movilidad para establecer reglas claras sobre su circulación, uso de equipo de protección e incluso, en algunos casos, la obligación de contar con placas, informó el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, integrante de la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes.

9.⁠ ⁠De cada 10 casos de extorsión que se presentan en el país, seis ocurren en ocho entidades de la República. entre las que destaca el estado de México, además de Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

10.⁠ ⁠La Policía de Toluca detuvo a dos presuntos asaltantes de estudiantes de la UNITEC tras una persecución. Uno de los sospechosos portaba brazalete electrónico y tenía antecedentes penales; ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

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