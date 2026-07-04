martes, octubre 6, 2026
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Alistan festivales futboleros en 11 municipios del Edomex por el partido México vs Inglaterra

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Redacción Así Sucede
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El Gobierno del Estado de México une esfuerzos con las y los alcaldes de 11 municipios del oriente para vivir los festivales futboleros con conciertos, sonideros, corredores gastronómicos y rifas, para que la ciudadanía disfrute en sus municipios el partido México vs Inglaterra en un ambiente familiar y cercano a sus comunidades.

El Gabinete de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que el Estado de México está listo para arropar a la población y celebrar al tricolor durante este encuentro histórico. (Foto: Especial)

La fiesta del futbol se activará en Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan, con actividades gratuitas como conciertos de banda, DJ, retas de futbol, juegos en tablero gigante y otras actividades recreativas.

La Secretaría de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, informó que la transmisión del encuentro México vs Inglaterra, programado este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, se realizará en los 14 Destinos Futboleros ubicados en Toluca, Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tenayuca-Santa Cecilia, Teotihuacán, Tepotzotlán, Tonatico y Valle de Bravo. Hasta el momento, la ciudadanía ha disfrutado más de 50 transmisiones de partidos y 24 días de actividades con conciertos, presentaciones artísticas, activaciones deportivas y espectáculos. Se prevé que este mundial deje una derrama económica en la entidad de 7 mil 960 millones de pesos en beneficio del comercio, el turismo y los servicios.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, reiteró que la derrama esperada para esta justa mundialista es de 7 mil 960 millones de pesos. Comentó que durante los días de partido de la selección mexicana se han registrado incrementos entre 15 y hasta 70 por ciento en restaurantes, comercios, hoteles, servicios turísticos y plataformas de transporte y alimentos. La fiesta del futbol se activará en 11 municipios del oriente con actividades gratuitas para toda la familia.

El Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer que se cuenta con un despliegue operativo de 2 mil 297 elementos y 334 unidades, que vigilan Pueblos Mágicos y Barrios Mágicos contemplados en el Estadio de México, un Destino Futbolero Seguro. El Gabinete de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que el Estado de México está listo para arropar a la población y celebrar al tricolor durante este encuentro histórico.

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