Edomex agiliza atención a incendios forestales con Grupo Relámpagos certificado

Como parte de la política de transformación que impulsa el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, y bajo el principio de que la seguridad y la protección civil son derechos del pueblo, el “Grupo Relámpagos” renovó su Certificación en Combate de Incendios, con capacitación impartida por SR3 Rescue Concepts, un equipo internacional con amplia experiencia en operaciones aéreas.

La capacitación fue impartida por SR3 Rescue Concepts, un equipo internacional de profesionales con amplia experiencia en operaciones aéreas.

La certificación incluyó un proceso teórico-práctico orientado a operaciones reales, conformación especializada en planeación y ejecución de misiones contra incendios, uso seguro de helibaldes (Bambi Bucket), evaluación de riesgos, coordinación aire–tierra, gestión de amenazas operacionales, factores humanos, toma de decisiones en escenarios de alta exigencia y aplicación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

Con esta actualización, el Estado de México fortalece su capacidad aérea para una intervención temprana y eficaz en incendios forestales, lo que se traduce en menor superficie afectada, protección de áreas naturales, reducción de emisiones contaminantes y mejores tiempos de respuesta.

Además, el “Grupo Relámpagos”, organismo adscrito a la Oficialía Mayor, cuenta con la certificación del 100 por ciento de su personal, que son 30 personas, en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), así como acreditaciones en ambulancia aérea y atención médica prehospitalaria, registrados ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), para garantizar atención profesional, humana y de calidad.

Como parte de su vocación formadora, este Grupo también imparte el curso Medidas Integrales de Seguridad de Evacuación Aeromédica (MISEA), autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la SICT para elevar los estándares de seguridad en todo el país

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