Edomex analiza 10 nuevos proyectos de inversión para la zona oriente

Al momento, en el Estado de México se tienen al menos 10 proyectos de inversión en análisis para su ejecución y aplicación en lo que resta de este año y principios del próximo, principalmente en la zona prioritaria del oriente del territorio mexiquense.

Fernando Coca Maldonado, coordinador del Corredor Económico del Bienestar en el Estado de México, señaló que se trata de empresas relacionadas con el sector inmobiliario, logística, cadenas de proveeduría para grandes compañías, entre otras, que se encuentran en proceso de evaluación para afianzar sus procesos de instalación en territorio estatal.

Indicó que la cartera total supera los 25 proyectos; sin embargo, será en los próximos meses cuando se determinen las condiciones logísticas, de terreno y de servicios que pueden ofertarse, con el fin de garantizar su instalación en esta zona que se busca desarrollar de manera significativa en términos económicos.

Por ahora, los proyectos que se han desarrollado están relacionados principalmente con la vinculación entre los municipios y las empresas interesadas, lo cual permite agilizar procesos normativos y de reglamentación, así como afianzar la proveeduría de servicios con personal calificado, elementos clave para garantizar el éxito de estas inversiones.

Aunque se presentaron afectaciones importantes durante la temporada de lluvias, Coca Maldonado señaló que no se registraron pérdidas mayores. Actualmente, se está realizando una evaluación en materia de infraestructura que permita asegurar la operatividad y salvaguardar la seguridad de los colaboradores en esta y otras regiones del Estado.

