Edomex capta inversiones en sector logístico

La mañana del 11 de septiembre, la secretaria de Desarrollo Económico del estado de México, Laura González Hernández, presentó inversiones de más de mil 100 millones de dólares de las empresas Amazon, Mercado Libre y Geodis, inversiones que representan crecimiento económico para el estado.

Fotografía: (Manuel Luna)

“Con esta inversión, reafirmamos nuestro compromiso de seguir facilitando el desarrollo económico, de generar condiciones para la inversión y garantizar el crecimiento”, afirmó.

Diana Frances, directora de operaciones de Amazon México, anunció la apertura de un nuevo centro logístico en Lerma que generará cientos de empleos y apoyará a miles de pequeños negocios locales. También colaboran en infraestructura social, construyendo canchas de fútbol en Ecatepec y otras localidades.

Víctor Benavides, vicepresidente de ventas en México de Geodis, destacó que México será el cuarto país con mayor inversión para ellos en los próximos años. Geodis opera ya 10 centros logísticos en la entidad, empleando a más de 2 mil 500 personas.

Agustín Pablo Acosta, vicepresidente global de logística de Mercado Libre, informó que en 5 años han establecido 15 centros logísticos en el estado de México, donde despachan diariamente más de 427 mil paquetes. La empresa emplea a más de 12 mil 500 personas en la región y proyecta crear más de 5 mil nuevos empleos formales en 2025, totalizando cerca de 17 mil 500 empleos directos.

Finalmente, Horacio Duarte Olivares secretario General de Gobierno del estado de México, agradeció a las empresas por las inversiones de más de 21 millones 265 mil pesos que fortalecerán al sector logístico de la entidad.

“Su decisión significa desarrollo económico y es una muestra de que cuando hay transparencia, cuando hay voluntad, reglas claras, seguridad y existe un gobierno que escucha, trabaja del lado de las empresas, se genera confianza necesaria para traer nuevas inversiones”.

