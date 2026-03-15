Edoméx avanza 90% en recuperación urbana de Ciudad Universitaria con 84 luminarias

Este «2026, El Año de las Obras en EdoMéx» , por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el circuito de Ciudad Universitaria en Toluca se realiza una rehabilitación integral de la zona, que comprende bacheo, iluminación, poda, balizamiento, reparación de puentes peatonales y señalización, con un avance del 90 por ciento.

El proyecto forma parte de “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, en el cual se instalaron 84 luminarias para senderos peatonales en la periferia del campus. (Foto: Espacial)

Alrededor de 60 trabajadores de la Junta de Caminos estatal han laborado durante cuatro semanas para transformar la zona, que por las noches presentaba puntos de sombra y oscuridad que los convertía en áreas de riesgo.

Ángel Adolfo Martínez Mojica, titular del Departamento de Señalamiento, Seguridad Vial y Alumbrado Público de la Junta de Caminos, detalló que la gobernadora, tras un recorrido, solicitó los trabajos de recuperación urbana, en los que destaca la iluminación. Se instalaron 84 luminarias tipo vela de 2.80 metros de altura, de acero galvanizado, con un flujo luminoso de 10 mil 500 lúmenes, aptas para la iluminación de senderos peatonales en toda la periferia del campus universitario.

Lucila Castro Nabor, trabajadora administrativa de la UAEMéx, confirmó el beneficio: «La verdad me parece muy bien la iluminación que ahora existe, porque anteriormente estaba muy oscuro, entonces ahora percibo un ambiente más seguro, más tranquilo; creo que permite visualizar muchísimo a las personas».

Además, se realizaron acciones de bacheo y limpieza, señalamiento horizontal, rehabilitación de circuitos de alumbrado en puentes peatonales y reparación de cuatro de ellos que comunican con las facultades, lo que beneficiará a 50 mil habitantes.

«Muchas gracias, gobernadora, por preocuparse por nosotras las mujeres, ya sea como maestras, como estudiantes; ojalá siga trabajando para crear un ambiente más seguro en general», señaló Castro Nabor.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México mejora las condiciones de seguridad, movilidad e iluminación en el entorno de Ciudad Universitaria, en beneficio de estudiantes, docentes y trabajadores.

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