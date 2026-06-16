Edomex: Banco de Alimentos va por 250 mil beneficiarios de escasos recursos

El Banco de Alimentos del Estado de México busca duplicar el número de beneficiarios que se atienden en la entidad hacia el año 2030, para poder llegar a 250 mil personas apoyadas en comunidades de escasos recursos.

Ricardo Sanchez Villalón, director general del Banco de Alimentos del Estado de Mexico (Foto: Especial).

Ricardo Sánchez Villalón, director del Banco de Alimentos “Cáritas”, señaló que al momento se ha mejorado el nivel de donación de alimentos y víveres, lo que permite atender de manera constante a alrededor de 130 mil personas en 53 municipios. Sin embargo, advirtió que es indispensable avanzar no solo en la cantidad de alimentos que pueden ser recolectados, sino también en la infraestructura con la que se cuenta para poder hacerlos llegar a diferentes puntos de la entidad.

Para esto, se cuenta con una unidad nueva con capacidad de 6 toneladas que fue donada por la Fundación Carlos Slim, y se encuentran en proceso de adquirir un tractocamión que permita completar una flotilla de 41 unidades de carga para garantizar la entrega de los paquetes alimentarios.

El apoyo que se ha podido conseguir a través de diversas dependencias del gobierno estatal también ha ayudado a garantizar la entrega de productos lácteos, abasto constante de hortalizas (como lechuga, calabaza, betabel y piña, entre otros) y, al menos una ocasión al mes, carne.

“Hemos tenido una donación constante de productos como el yogur desde el mes de diciembre y hemos podido entregar dos semanas al mes productos lácteos de primera calidad a los usuarios, y al menos una vez por semana incluir productos cárnicos”, explicó.

Parte de los objetivos fundamentales es garantizar que los paquetes tengan un equilibrio nutricional y, con esto, se satisfagan de manera eficiente las necesidades básicas de la población a la que se está atendiendo a través de bienes básicos como arroz, frijol, avena, lenteja, azúcar, sal, aceite y atún.

Comentarios

comentarios