Edomex blinda rutas futboleras y eventos internacionales con el grupo táctico de élite

El gobierno del estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad (SSEM), ha puesto en marcha un operativo permanente en la justa de futbol 2026; al frente de las misiones de contención de alto riesgo y protección especializada se encuentra el Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad (ASES), unidad táctica de élite que funciona bajo el modelo operativo de los equipos SWAT internacionales, con preparación rigurosa en incursión terrestre y operaciones urbanas complejas y rescate de rehenes.

El Agrupamiento de Servicios Especiales de Seguridad (ASES), conocido como el SWAT mexiquense, despliega operativos especiales de alta capacidad de respuesta en esta justa deportiva (Foto: Especial).

Por instrucciones del titular de la dependencia estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, los elementos que integran este importante grupo tiene capacitación continua para ejecutar los protocolos apegados a derechos humanos.

En el Agrupamiento de Montados y Caninos de Zinacantepec, los policías de la SSEM realizaron la capacitación de ascenso y descenso de unidades policiales que consta de una situación donde los efectivos intervienen ante un posible disturbio y llevaron a cabo la detección de un artefacto explosivo situado en un vehículo, la posible situación de rehenes en un autobús de pasajeros y la intervención en un inmueble cerrado.

El grupo táctico reporta total disponibilidad y adiestramiento para activar protocolos de protección perimetral y escolta especializada en caso de que alguna selección internacional determine instalar su base de entrenamiento de cara al certamen deportivo en territorio del Estado de México.

Este esquema operativo se suma al esfuerzo federal coordinado para salvaguardar el orden público durante las actividades de la justa de futbol 2026 y con este despliegue, el Estado de México reafirma su compromiso de brindar las máximas garantías de paz y seguridad para la población mexiquense, así como para las delegaciones y turistas internacionales que visitan nuestro país durante esta máxima fiesta futbolera.

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