Edomex capacita a policías de Texcoco en perspectiva de género

Con el objetivo de mejorar las capacidades para la atención de mujeres víctimas de violencia y quienes realizan búsqueda de personas desaparecidas, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), inició en Texcoco la segunda edición del “Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de las Funciones de la Policía de Género y las Células de Búsqueda”.

Esta acción busca una actuación profesional, sensible y eficaz de las instancias encargadas de proteger los derechos de las mujeres y atender a las familias que buscan a sus seres queridos.

María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, destacó que esta acciónconstituye una herramienta indispensable para garantizar una actuación profesional, sensible y eficaz de las instancias encargadas de proteger los derechos de las mujeres y atender a las familias que buscan a sus seres queridos.

“Por eso, las instituciones tenemos la obligación de profesionalizarnos. La capacitación no es un complemento de la función pública ni es una actividad opcional, es una obligación ética y profesional para quienes tenemos la responsabilidad de servir a la ciudadanía. Capacitarse significa estar mejor preparados para actuar con oportunidad, sensibilidad y eficacia ante las situaciones más complejas y apremiantes que enfrenta nuestra sociedad”, destacó.

La titular de la SeMujeres reconoció a las y los integrantes de las Policías de Género y las Células de Búsqueda por su labor, al ser el primer contacto institucional para personas que atraviesan situaciones de violencia, vulnerabilidad o incertidumbre.

El programa de capacitación tiene como propósito fortalecer las funciones específicas de las Policías de Género y las Células de Búsqueda; promover la coordinación interinstitucional, y proporcionar herramientas que permitan una actuación más eficiente y efectiva en beneficio de la ciudadanía con temas como marco conceptual, normativo y operativo de la perspectiva de género en la función policial y delitos de género y su atención. Esta capacitación también se llevó a cabo en Tlalnepantla y próximamente se efectuará en Toluca.

Con la incorporación de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos en la actuación policial, el Gobierno del Estado de México brinda una atención más integral, especializada y libre de discriminación.

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