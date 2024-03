Edomex concentra 16% de feminicidios del país

La capital del Estado de México esta cercana a cumplir 9 años con el doble alertamiento por feminicidio y desaparición forzada y este se convierte en un pendiente urgente de atención de manera integral por los diferentes ordenes de Gobierno.

Paola Jiménez, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura local.

Paola Jiménez, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Legislatura local refirió que se trata de una serie de acciones que deben emprenderse en materia preventiva pero también correctiva en igualdad, equidad y paridad entre hombres y mujeres.

«El gran reto que debemos llevar a cabo no es solamente levantar las alertas sino mas bien trabajar en las acciones para que los municipios no lleguen a estar alertados y hoy en Toluca el reto que debemos asumir es sacar a Toluca de esta doble alerta que tiene por feminicidio y desaparición forzada que ya vamos a cumplir 9 años y eso tiene que ser una acción que no puede esperar mas tiempo»

Señaló que desde la Legislatura se ha trabajado no solo en el levantamiento de alertas que son requeridas en muchos de los municipios sino con acciones afirmativas e incluso con la modificación de la Constitución permitiendo igualdad de oportunidades para las mujeres, las adolescentes y las infancias.

Aun cuando no es la única entidad, el Estado de México al momento concentra el 16 por ciento de los delitos de feminicidio cometidos en el país, solo ene l mes de enero se registraron 10 casos en territorio mexiquense de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3 casos en el municipio de Ecatepec, 1 en Acambay, Chalco, Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tultitlan y Zumpango respectivamente.

De esta manera el Estado de México sigue estando a la cabeza con el mayor numero de delitos de este tipo cometidos a nivel nacional.

