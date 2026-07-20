Edomex concentra más robos de autos pese a reducción nacional

El robo de vehículos asegurados en México disminuyó 16 por ciento al cierre de junio de 2026, al registrar 50 mil 891 unidades robadas durante los últimos 12 meses. Aunque la incidencia mostró una tendencia a la baja a nivel nacional, el Estado de México se mantiene como la entidad con el mayor número de casos reportados, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La organización señaló que entre julio de 2025 y junio de 2026 se contabilizaron 50 mil 891 vehículos asegurados robados en el país. Esta cifra representa una reducción respecto al mismo periodo del año anterior y confirma una disminución sostenida en este delito dentro del sector asegurador.

En el caso del Estado de México, se reportaron 11 mil 799 robos de vehículos asegurados durante el periodo analizado. Pese a que la entidad continúa encabezando la lista nacional por volumen de casos, también registró una disminución de 28 por ciento en comparación con los 12 meses previos.

Estado de México concentra el mayor número de reportes

Los datos muestran que el Estado de México mantiene una participación significativa dentro del total de robos de vehículos asegurados en el país. Sin embargo, la reducción observada en el último año refleja una menor incidencia en comparación con ejercicios anteriores.

La cifra de autos robados en el Estado de México es la más alta del país (Foto: Pexels).

La entidad concentra una parte importante de la actividad económica y del parque vehicular nacional, factores que históricamente la han colocado entre los estados con mayores registros de este delito. Aun así, la disminución de 28 por ciento reportada por la AMIS representa una de las caídas más relevantes en el periodo evaluado.

Nissan Versa continúa como el vehículo más robado

Respecto al comportamiento del delito, el promedio diario de robos en el Estado de México fue de 32 vehículos, equivalente a casi una unidad sustraída cada hora y media.

En cuanto a los modelos con mayor incidencia, el Nissan Versa se mantuvo como el vehículo más robado entre las unidades aseguradas. Este modelo ha permanecido en los primeros lugares de las estadísticas durante los últimos años debido a su amplia presencia en el mercado mexicano.

Las cifras de la AMIS indican que, aunque el robo de vehículos asegurados muestra una tendencia descendente tanto a nivel nacional como en el Estado de México, la entidad continúa siendo el principal foco de este delito por cantidad de reportes. El comportamiento de los próximos meses permitirá evaluar si la reducción observada durante el último año logra consolidarse.

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