Edomex contiene gusano barrenador; 36 casos activos

Aunque el número de casos acumulados de gusano barrenador aumentó a 330 en el estado de México, las autoridades aseguraron que la plaga permanece contenida gracias al cerco sanitario instalado desde San Simón de Guerrero hasta Tejupilco y al despliegue de 330 trampas de monitoreo.

(Foto: Pexels)

La secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, explicó que el radio de vigilancia no ha sido ampliado porque el cerco implementado ha permitido mantener el control de la situación, aunque reconoció que el comportamiento de la plaga cambia constantemente debido a las condiciones climáticas.

“Son datos muy variables, pero vamos haciendo lo propio, seguimos trabajando, el equipo sigue en territorio, sigue atendiendo a cualquier llamado de la población y seguimos capacitando e insistiendo en que tenemos que hacerlo de manera coordinada”, afirmó.

Por su parte, el director general de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Luis Antonio Huerta, informó que actualmente se contabilizan 330 casos acumulados, de los cuales 36 permanecen activos. Precisó que 165 corresponden a perros, mientras que el resto se ha detectado en ganado.

El funcionario aclaró que hasta el momento no existe ningún caso en personas, y atribuyó el incremento de contagios en caninos a que muchos son animales en situación de calle que no reciben revisiones periódicas, a diferencia del ganado, cuyos propietarios ya cuentan con mayor capacitación para detectar oportunamente la enfermedad.

Detalló que Amecameca concentra el mayor número de casos, seguido de otros municipios de la zona oriente de la entidad.

Huerta añadió que el tratamiento para perros es similar al aplicado en bovinos, aunque requiere un manejo especializado debido al tamaño del animal.

El funcionario también informó que la langosta se encuentra controlada tras un año de trabajos de conservación y monitoreo. Explicó que los brotes se concentran principalmente en la zona oriente y en Malinalco, donde la densidad de la plaga se redujo de aproximadamente 15 a cinco insectos por metro, reflejando la efectividad de las acciones implementadas.

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