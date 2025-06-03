Edomex cuenta con instalaciones judiciales accesibles a animales de apoyo emocional y perros guía

Se garantiza la interacción responsable y respetuosa con los seres sintientes

En atención a la prioridad que define el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 respecto a la generación de espacios públicos accesibles y amigables para la convivencia armónica entre personas y seres sintientes -e innovando entre los Poderes Judiciales Estatales- el Consejo de la Judicatura aprobó el acuerdo por el que se autoriza el acceso y permanencia de mascotas, animales de apoyo emocional y perros guía en espacios abiertos y explanadas de diversos edificios judiciales y administrativos del Poder Judicial.

Al tiempo de aprobar los Lineamientos que regularán la operación de esta medida, las y los integrantes del Consejo encabezados por el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, coincidieron en la relevancia de poner en marcha acciones incluyentes y sostenibles que reconozcan la importancia de contar con sitios en los que se contribuya al fortalecimiento del tejido social y promuevan una cultura de respeto y responsabilidad hacia el entorno.

En este mismo sentido, el Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México establece como una de sus líneas, la transformación de los espacios judiciales en lugares dignos y socialmente responsables. De esta forma, el Consejo impulsa la creación de ambientes institucionales que responden a las demandas contemporáneas de la ciudadanía, fomentando también la cultura de la paz, la participación comunitaria y el respeto por el bienestar humano.

Después de un análisis en el que se determinó que la aprobación del acuerdo tampoco contravendría disposición municipal alguna, se consideró declarar estos inmuebles como espacios aptos, estableciendo protocolos que garanticen la seguridad, higiene y adecuado funcionamiento de cada sede sin alterar las actividades que se desarrollan en ellas, ni la calidad del servicio.

Cabe referir que ha sido y es prioridad del Poder Judicial del Estado de México consolidarse como institución cercana a la ciudadanía con visión humanista, no sólo para quienes integran a este Poder, sino también para la sociedad en general. Basado en principios de inclusión, respeto y responsabilidad social, se considera necesario fomentar medidas como esta, que igualmente abonan en favor del respeto ambiental y de la armonía urbana.

