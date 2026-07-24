Edomex e IMSS-Bienestar refuerzan coordinación en servicios de salud

Para fortalecer la atención médica que reciben las y los mexiquenses y avanzar en la integración de los servicios de salud del Estado de México al IMSS-Bienestar, se llevó a cabo la reunión “Simplificación administrativa y trabajo en equipo”, donde se acordaron acciones para hacer más eficientes los procesos operativos y administrativos en beneficio de la población.

as mesas de trabajo buscan simplificar procesos, mejorar la gestión y garantizar servicios médicos oportunos para la población sin seguridad social.

En el encuentro participaron las y los jefes de las 19 Jurisdicciones Sanitarias del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), coordinadores regionales del IMSS-Bienestar y titulares de áreas médicas y administrativas de ambas instituciones, con el propósito de fortalecer la coordinación entre los equipos responsables de la prestación de los servicios de salud.

Al respecto, Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud, señaló que esta reunión fortalece el trabajo conjunto entre el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez y el IMSS-Bienestar para mejorar los procesos de atención y simplificar la gestión administrativa.

“Como equipo tenemos que trabajar unidos y tener resultados sólidos, cada uno de ustedes es valioso, cada uno de ustedes representa lo mismo: el sistema de salud”, explicó la Secretaria de Salud.

Por su parte, Natán Enríquez Ríos, Coordinador Estatal del IMSS-Bienestar, destacó que estas mesas de trabajo permiten avanzar en la integración de programas, el seguimiento de indicadores y la organización de los servicios de salud en beneficio de la población.

“La federalización de los servicios médicos ha sido compleja pues ahora el ISEM delegará el flujo de información de las instituciones médicas de la entidad al IMSS-Bienestar, pero yo invito a los equipos de trabajo a avanzar y dar prioridad al bienestar de la población”, indicó Natán Enríquez Ríos.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con las metas nacionales, el registro oportuno de información en los subsistemas de salud, epidemiología, atención médica, programas preventivos, enseñanza e investigación, calidad y otros procesos estratégicos para fortalecer la operación del sistema. Asimismo, se acordó dar continuidad a estos trabajos mediante mesas técnicas especializadas.

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