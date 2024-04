Edomex, segundo lugar en devoluciones de e-commerce

A lo largo del último año la devolución de productos adquiridos mediante plataformas electrónicas ha ido en aumento hasta en un 23 por ciento.

El mayor número de devoluciones se genera en temporadas de alto consumo como el fin de año, las campañas del Buen Fin y el Hot Sale

Dos de cada 10 productos sin devueltos a la tienda o productor que los emitió mediante los mismos canales digitales por no haber satisfecho las necesidades o expectativas de los compradores.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online que el mayor número de devoluciones se genera en temporadas de alto consumo como el fin de año, las campañas del Buen Fin y el Hot Sale, están relacionadas con ropa, calzado, electrónicos, alimentos y bebidas.

El reporte de la Organización revela que el 68% de las solicitudes de reembolso están relacionadas con la falta de satisfacción del cliente, es decir, no es igual a las fotos ofrecidas, no cumple con las expectativas o fueron tallas no adecuadas, mientras que el 32% solicita una devolución porque el producto está defectuoso

El Estado de México ocupa al momento el segundo lugar en el mayor número de devoluciones, generadas en el último año con el 15% del total, seguido por Jalisco, nuevo, León, Veracruz y Puebla.

