Edomex entidad con menores niveles de confianza en policías municipales por abusos

Debido a que el Estado de México es una de las entidades con menores niveles de confianza en las policías municipales por abusos de autoridad, el diputado Isaac Montoya Márquez destacó que se requiere un trabajo coordinado, por lo que exhortó a los 125 Ayuntamientos, que sus corporaciones de seguridad, se conduzcan con pleno respeto de los derechos humanos y evitar violaciones en perjuicio de las y los mexiquenses, además de que es un tema prioritario a atender en el contexto del curso de los procesos electorales federal y local de este 2024.

El legislador presentó el punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los 125 Ayuntamientos, sus direcciones de Seguridad Pública Municipal o equivalentes, así como a las Defensorías de Derechos Humanos para que de manera coordinada realicen acciones para garantizar que los cuerpos de policías municipales respeten los derechos humanos, en cumplimiento de los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza y fortalezcan los mecanismos para la prevención, investigación y sanción de abusos policiales.

En la exposición de motivos, destacó que de acuerdo a diversas normatividades existe un alto nivel de impunidad en México y señaló que el estado, es una de las entidades con menores niveles de confianza en las policías preventivas municipales, de acuerdo a la ENVIPE 2023 sólo el 48.1% de las y los mexiquenses encuestados manifestaron tener mucha confianza y algo de confianza en dicho cuerpo de seguridad municipal; aunado a ello, sólo el 42.6% de la población consideró muy efectiva o algo efectiva el desempeño de estas corporaciones, y sólo el 46% consideró que esta agrupación tiene disposición para ayudarle en una situación de inseguridad o delincuencia.

El diputado de Naucalpan apuntó, la inseguridad en los municipios, que el municipio que representa es uno de los 125 ayuntamientos con la mayor cantidad de quejas en materia de violación al derecho de no ser sometido, al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, en el periodo que abarca de 2021 a 2023, este municipio ocupó el sexto lugar con mayor cantidad de quejas presentadas.

Aunque, los policías municipales se encuentran con malas condiciones de trabajo, violencia de género, así como bajos salarios, hasta cuotas que les imponen los mandos superiores, no debe de justificarse para que se violenten los derechos humanos.

Isaac Montoya destacó, el abuso policiaco se presenta como un tema prioritario a atender en el contexto del curso de los procesos electorales federal y local de este 2024, ello con base en la experiencia que ha dejado la historia. La libertad de expresión y el ejercicio de los derechos políticos muchas veces han sido objeto de represión, como en el pasado proceso electoral 2023, se denunció de manera pública la detención arbitraria militantes y simpatizantes que realizando trabajos de invitación al ejercicio del voto o promoviendo a alguno de las y los candidatos, y el actuar de policías municipales que persiguen a la ciudadanía en apoyo a representantes populares fuera del contexto electoral.

Puntualizó, que no haya más abuso de autoridad, que haya dignificación policial, y que no haya condiciones, a través de los cuerpos policiacos, para no imponer voluntades, son tiempos en los que debe haber civilidad.

En el pleno, enfatizó que las autoridades deben observar los siguientes elementos de directriz, primero, la implementación, fortalecimiento y difusión de mecanismos de denuncia ciudadana accesibles y eficaces en caso de abusos cometidos por policías. Segundo, la implementación de estrategias coordinadas entre de las instituciones de seguridad pública municipal y las defensorías de derechos humanos a fin de establecer mecanismos para que la ciudadanía vigile el actuar de los elementos policiacos y se actúe en caso de abusos de autoridad.

Una tercera línea, la implementación permanente de programas de capacitaciones permanentes a las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública municipal en materia de derechos humanos, uso racional de la fuerza, responsabilidades de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones y atención a víctimas.

Así como, la correcta implementación de mecanismos de protección para las y los ciudadanos víctimas de abuso policial que hayan denunciado los hechos y dar seguimiento del proceso y hasta su conclusión. Y la implementación de clínicas o protocolos para la detección de estrés y comportamientos inadecuados o conductas violentas para el total de los miembros de las corporaciones municipales de seguridad pública, buscando disminuir el riesgo de abusos policiales, concluyó.

