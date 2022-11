Edomex, entre las entidades con más reclamanos vs banca comercial: Condusef

La Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió en los primeros nueve meses del año 84 mil 670 reclamaciones en contra de la banca comercial.

El estado de México concentra el 14 por ciento del total con 11 mil 348 de las quejas nacionales (Foto: Especial).

El estado de México concentra el 14 por ciento del total con 11 mil 348 de las quejas nacionales solo después de la Ciudad de México y seguido por Jalisco, Puebla y Nuevo León.

Al momento son nueve los bancos que concentran el mayor número de reclamaciones, entre ellos son Citibanamex con el 23 por ciento de las reclamaciones, BBVA 19 por ciento, Banorte 14 por ciento, Banco Azteca 12 por ciento, Santander 11 por ciento, HSBC 8 por ciento, BanCoppel 5 por ciento, Scotiabank 4 por ciento, Inbursa el uno por ciento y el resto de los bancos 3 por ciento.

Los consumos no reconocidos, las transferencias no reconocida, cargos no reconocidos, pago o depósito no aplicado total o parcialmente al producto, así como disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario.

De acuerdo con la Condusef los productos más reclamados la resolución al usuario fue 45 por ciento tarjeta de crédito, 35 por ciento tarjeta de débito, 34 por ciento tarjeta de nómina, 27 por ciento cuenta de ahorro y 21 por ciento cuenta de cheques.

En lo que respecta a la solución de las quejas presentadas BBVA resolvió 44 por ciento de las quejas a favor del usuario, BanCoppel 39 por ciento, Santander 37 por ciento; Inbursa, HSBC y Citibanamex 36 por ciento.

Comentarios

comentarios