Edoméx es tierra de todos: Alejandra Del Moral

La precandidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, invitó a los priistas mexiquenses a estar listos y juntos para defender la entidad y reiteró que la Convención de Delegadas y Delegados de su partido se llevará a cabo en Texcoco, porque el territorio estatal es de todos.

Alejandra Del Moral (Foto: Especial).

“Y vamos a ir a Texcoco porque el Estado de México es de todos, no es de nadie en particular y Texcoco es de todos, no de algunos”, expresó.

En su último día de precampaña, donde se reunió con militantes de Tenancingo y Tenango del Valle, Alejandra Del Moral indicó que el PRI hará una alianza con el pueblo y las causas de la gente.

Asimismo, agradeció a la militancia tricolor el haber construido juntos una precampaña ganadora, en la cual caminó el territorio mexiquense.

“Desde aquí, desde el lugar de las murallas divinas, quiero agradecerle a todo el priismo del Estado de México por una precampaña formidable, en donde logramos aglutinar a todo el priismo recorriendo 91 municipios en 25 días sin descanso, listos para la batalla”, destacó.

“Desde aquí me van a estar viendo muchos priistas de todas las latitudes del estado y quiero agradecerles por recibirme con tanto cariño, por haber hecho una precampaña ganadora”, apuntó.

Del Moral Vela señaló que los priistas están listos para ganar y que del Revolución Institucional salga la primera Gobernadora del Estado de México.

Manifestó que el proyecto priista es el de las coincidencias y la unidad, el que busca defender al territorio mexiquense de la división.

“Uno, no les tenemos miedo, dos, estamos listos para ganar, y tres, amamos profundamente esta tierra que no queremos que dividan. Gracias a todas y todos los priistas por este permanente apoyo, por el incondicional respaldo que me han mostrado en esta precampaña, sigamos avanzando, sigamos creciendo juntos, y lo más importante, jamás duden de que vamos a ganar”, enfatizó.

Puntualizó que las cosas no llegan por arte de magia, que los logros se consiguen con experiencia, visión, capacidad y trabajo.

En ese sentido, destacó que los priistas han construido el Estado de México con amor y pasión, porque son mujeres y hombres valientes y trabajadores.

“Les aseguro que demostraré la capacidad, la experiencia, el valor y el amor que le tengo al territorio mexiquense. Nosotros somos gente de resultados, de hechos, somos gente que entiende, que aprende, que resuelve, que atiende”, manifestó.

“Esta precampaña ha sido formidable porque me he dado cuenta que tenemos un priismo listo, organizado, y de verdad que cuando estamos unidos, comprometidos, somos invencibles, así es que estoy convencida que nos irá muy bien”, afirmó Del Moral Vela.

