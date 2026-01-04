Edoméx establece subsidio a la tenencia y beneficios por reemplacamiento

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026. El programa establece subsidios escalonados para el pago de la tenencia vehicular y beneficios adicionales para quienes regularicen su situación mediante el trámite de reemplacamiento.

El subsidio a la tenencia aplica para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos, incluyendo el IVA. El porcentaje de subsidio depende del año de expedición de las placas: se otorga un subsidio del 100% para vehículos con placas expedidas en 2021 y años posteriores, y del 50% para aquellos con placas expedidas en 2020.

Como novedad, el programa incluye por primera vez a personas físicas residentes en el Estado de México cuyo vehículo esté emplacado en otra entidad federativa. A este grupo se les subsidia el 100% de la tenencia correspondiente a 2026 y se les condona totalmente el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), siempre que realicen el trámite de reemplacamiento dentro del periodo mencionado y el vehículo cumpla con los valores máximos establecidos.

Para acceder al subsidio, los contribuyentes deben estar al corriente o regularizar sus obligaciones fiscales estatales y cubrir el pago del refrendo 2026, que es de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas.

De manera paralela, se establecieron beneficios adicionales para quienes realicen el trámite de reemplacamiento entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. Para vehículos con placas de 2021 en adelante, se condona el 100% de los adeudos de tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores, al cubrir las contribuciones de 2025 y 2026. Para placas de 2020 o anteriores, se condona el 100% de los adeudos de tenencia, refrendo y recargos de los años 2021, 2022 y 2023 al realizar el reemplacamiento.

Los trámites pueden iniciarse a través del Portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas, donde se puede generar el formato de pago y realizar el reemplacamiento en línea. (Foto: Especial)

Los pagos pueden efectuarse en línea o en más de 5,000 establecimientos autorizados, como farmacias, tiendas de conveniencia y ventanillas bancarias.

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