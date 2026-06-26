Edomex: fútbol, salud, cultura y seguridad marcan la agenda entre avances, propuestas y tragedias

1.⁠ ⁠Los triunfos de la selección mexicana desencadenan un fenómeno psicosocial y neurobiológico, que resulta en una alteración directa en la conducta así como en la economía y en el estado emocional de la población, aseguró el coordinador de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Conducta, Alejandro Gutiérrez Cedeño.

2.⁠ ⁠En el Estado de México se ha avanzado de manera importante en aplicación de servicios de interrupción legal del embarazo así como la ampliación de sistemas de capacitación e infraestructura disponible para la realización de abortos de manera segura a partir de la legalización de este procedimiento en el país.

3.⁠ ⁠11 mil personas asistieron al Chorizo Fest Futbolero 2026, donde por tres días la población disfrutó de distintas preparaciones del embutido toluqueño. Para el presidente municipal, Ricardo Moreno, el Chorizo Fest Futbolero ya es un festival gastronómico de referencia nacional.

4.⁠ ⁠La presidenta de la mesa directiva de la sexagésima segunda Legislatura del Congreso local, Martha Azucena Camacho, presentó una iniciativa para declarar la técnica artesanal tradicional para la elaboración del peluche del municipio de Xonacatlán como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México.

5.⁠ ⁠Para fortalecer la protección de la hacienda pública municipal y prevenir daños patrimoniales, el diputado de Morena, Javier Cruz Jaramillo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal estatal, con el fin de endurecer los requisitos, mecanismos de control y responsabilidades en torno a las personas titulares de las tesorerías municipales.

6.⁠ ⁠La Subsecretaría de Educación del Estado de México desarrolla la tercera edición de la Feria Emprende Dual. Se trata del resultado de la capacitación de jóvenes de los subsistemas de educación media superior en el estado de México, a través de proyectos de emprendimiento, que van desde el desarrollo de tecnología, generación de tecnologías, limpias, reciclaje, desarrollo de productos relacionados al sector gastronómico, así como aplicaciones digitales.

7.⁠ ⁠El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad del estado de México a realizar un estudio técnico, operativo y de impacto vial que determine la viabilidad de eliminar, reducir o reconvertir los carriles de rebase del Mexibús Línea 1.

8.⁠ ⁠Un motociclista falleció este jueves tras ser atropellado por una unidad pesada en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 23, con dirección hacia Puebla, en el municipio de Valle de Chalco, donde las autoridades ya investigan los hechos.

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