Edomex inicia proceso selectivo de atletismo rumbo a los Nacionales Conade 2022

Para dar inicio con el proceso rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2022 y definir a la selección mexiquense de atletismo que participará en la etapa regional de este evento, la Dirección General de Cultura Física y Deporte desarrollará el selectivo estatal.

Efectúan la primera etapa del Selectivo Estatal de Atletismo, en Zinacantepec, y son cuatro las categorías convocadas a este evento (Foto: Especial).

En un esfuerzo para fomentar y acercar el deporte competitivo a todos y todas las atletas de la entidad mexiquense, para este evento selectivo no se cobrará cuota de inscripción.

El evento de clasificación se realizará en dos etapas, dos eventos clasificatorios que se efectuarán el 11 y 12 de diciembre, en Zinacantepec, y el 9 y 10 de enero de 2022, en Texcoco; y la etapa final estatal, del 18 al 20 de febrero del siguiente año, en sede compartida en Metepec y Zinacantepec.

Las categorías convocadas son con respecto a lo estipulado en la edición del 2021, por lo que estará sujeta a cambios; considerando en ambas ramas la Sub 16 (14 y 15 años de edad); Sub 18 (16 y 17 años de edad); Sub 20 (18 y 19 años de edad) y Sub 23 (20-22 años de edad).

Cabe señalar que esta convocatoria está abierta para los atletas del Estado de México que estén dentro de la edad marcada y podrán participar en dos pruebas individuales y un relevo.

Para la primera fecha del selectivo, las inscripciones cerrarán el 4 de diciembre y se podrán hacer enviando su registro al correo electrónico estadodemexicoestatales2021@gmail.com; los interesados pueden consultar la página web http://culturaydeporte.edomex.gob.mx/convocatorias.

