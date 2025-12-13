viernes, septiembre 18, 2026
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Edomex, la entidad con más producción de árboles de Navidad en el país

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Redacción Así Sucede
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El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), invita a quienes aún no cuentan con árbol de Navidad a adquirirlo en las plantaciones forestales ubicadas en la entidad mexiquense.

e fomenta con ello el crecimiento y la conservación de las áreas naturales, impulsando la sustentabilidad y el desarrollo económico.

Alhely Rubio Arronis, titular de la SMAyDS, resaltó que la adquisición de árboles naturales de Navidad, a diferencia de los artificiales, fomenta el crecimiento y la conservación de las áreas naturales, para impulsar la sustentabilidad y el desarrollo económico con base en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Así, por cada árbol de Navidad natural adquirido, se plantan de cuatro a seis, los cuales tardan un promedio de seis años en estar en condiciones para su comercialización. En este tiempo otorgan servicios ambientales, a diferencia de los artificiales que tardan hasta 500 años en degradarse. Además, después de su uso, se facilita su reciclaje.

El Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de árboles de Navidad naturales, los cuales pueden ser adquiridos a costos muy accesibles. Este año estarán listos para su comercialización más de 20 mil; entre las principales especies se encuentran el oyamel, ayacahuite y pseudotsuga.

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