Edomex, líder nacional en casos de VIH entre 2014 y 2024

El Estado de México es la entidad de la república mexicana con más casos reportados de VIH entre el 2014 y el 2024, con 18 mil 982; de los cuales 16 mil 456 son hombres y dos mil 526 son mujeres, lo que representa el 11 por ciento de los casos totales del virus en el país, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH del Gobierno de México.

En el 2024, el estado de México reportó dos mil 757 nuevos casos de VIH, 500 más que en 2023. La Secretaría de Salud señala que la falta de información y educación en temas de salud sexual es la principal razón por la cual no se puede lograr una óptima prevención de la enfermedad. Además, menciona la presencia de estigmas relacionados con la sexualidad entre los jóvenes, pues en el periodo 2014-2024, el 40 por cientode los casos nacionales reportados están en el rango de edad de entre 20 y 29 años.

Solo el 41 por ciento de la población adulta nacional utilizó el condón en su última relación sexual, como método para prevenir el Virus de Inmunodeficiencia humana y otras enfermedades de transmisión sexual, refieren los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022.

Para la prevención, detección y tratamiento de la enfermedad, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) cuenta con seis Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual ubicados en los municipios de: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca. Del mismo modo hay Servicio de Atención Integral Hospitalaria donde también se brinda tratamiento antirretroviral gratuito a personas con VIH en los municipios de: Atizapán, Cuautitlán e Ixtapaluca.

De acuerdo con el Boletín de Atención Integral de las personas que Viven con VIH, son 12 mil 550 mexiquenses quienes están en tratamiento antirretroviral.

