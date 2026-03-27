Edomex proyecta derrama económica superior a los 8 mil 627 millones de pesos

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), prevé una derrama de más de 8 mil 627 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12 por ciento respecto a lo captado en 2025.

Esta cifra representa un incremento del 12% respecto a lo estimado en 2025.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la entidad existen más de 103 mil unidades económicas dedicadas a actividades relacionadas con servicios de alojamiento, restaurantes, transporte de pasajeros y turístico, esparcimiento, comercio turístico y agencias de viajes; que emplean a más de 503 mil mexiquenses.

Si bien estas unidades serán mayormente beneficiadas, también registrarán un incremento significativo en sus ventas, los establecimientos que ofrecen servicios de entretenimiento, actividades culturales y deportivas, tiendas departamentales, supermercados, comercios de artículos religiosos, cines, teatros, mercados públicos y balnearios.

Laura González Hernández, titular de Sedeco, invita a la población a realizar un consumo responsable, sobre todo a adquirir productos y servicios en establecimientos reconocidos, ya que, con ello, se apoya al comercio formal, también pide planificar para proteger la economía personal y familiar.

Se recuerda que existen destinos turísticos como Malinalco, Valle de Bravo, e Ixtapan de la Sal, entre otros, así como distintas zonas arqueológicas, que esperan recibir a un importante número de visitantes.

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