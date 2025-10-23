Edomex realizará foro regional sobre el T-MEC

El próximo 28 de octubre se llevará a cabo el foro regional de consulta en torno al Tratado de Libre Comercio en el Estado de México.

Laura González, secretaria de Desarrollo Económico en la entidad, señaló que se buscará la representación de los principales sectores con operación comercial y vínculos con Estados Unidos y Canadá, con el fin de conocer el sentir y las propuestas que se tienen en torno a este acuerdo internacional.

El esfuerzo se ha enfocado en sectores como el automotriz, acero y aluminio, plástico, maquinaria, farmacéutico y químico, a quienes se ha solicitado expresar sus inquietudes para ser incluidas en un documento que será integrado a los desarrollados en otros puntos del país, con lo cual se busca tener todas las voces presentes en la negociación del T-MEC.

Indicó que se trata de un foro organizado desde la Federación, con el respaldo de la Secretaría a nivel local, por lo que estarán involucrados empresarios y autoridades que han tenido un desarrollo e información cercana a este acuerdo.

Señaló que algunas de las preocupaciones existentes están enfocadas en la estabilidad de la comercialización, la libertad en la movilización de productos, así como en la revisión de temas arancelarios y costos de operación.

