Edomex reduce 30% delitos de alto impacto

Resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el Estado de México redujo 30 por ciento los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentada en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La entidad mejoró la percepción de seguridad en las ocho ciudades evaluadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) durante el segundo trimestre de 2026.

“En la Mesa de Paz de este día, la Secretaria Técnica, Licenciada Maricela López Urbina, presentó los datos sobre la incidencia delictiva publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el #EdoMex contamos con una disminución en los delitos de alto impacto, en el primer semestre de este año y en comparación al 2025, producto del trabajo coordinado entre todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, compartió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

La Mandataria estatal señaló que estos índices positivos se derivan de la atención permanente a las acciones y estrategias que se definen en las Mesas de Paz. “Seguiremos haciendo equipo por tu tranquilidad y la de tus seres queridos”, agregó.

A este resultado se suma la mejora en la percepción de seguridad de las y los mexiquenses. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo trimestre de 2026, las ocho ciudades evaluadas en el Estado de México registraron una mejora, y es reflejo de otras estrategias como la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente en 15 municipios, instruido por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y cuyo fin es atender la deuda histórica en esa región.

Comentarios

comentarios