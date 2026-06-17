Edomex reduce 60% promedio diario de homicidio doloso en 20 meses

El estado de México redujo 60 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos durante los primeros 20 meses de la actual administración federal, al pasar de 6.6 a 2.7 casos, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, así se informó en la Mañanera del Pueblo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, analizada en la Mesa de Paz que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La entidad pasó de un promedio diario de 6.6 a 2.7 homicidios dolosos, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, resultado de la estrategia entre los tres órdenes de Gobierno (Foto: Especial).

“Encabecé la Mesa de Paz de este martes en la cual dimos seguimiento a la #MañaneraDelPueblo de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la conferencia se presentaron resultados en materia de seguridad, donde se destacó que en el #EdoMex, gracias a la coordinación entre todas las autoridades, se tiene una reducción de 60 % en el promedio diario de homicidio doloso, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que estos resultados derivan de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el Gobierno de México en coordinación con las entidades.

Destacó que el Estado de México se ubica entre los 28 estados del país que disminuyeron la incidencia de homicidio doloso, lo que contribuyó a una reducción nacional de 38.6 por ciento durante el periodo de enero a mayo de 2026, en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Estos avances son resultado de la estrategia de seguridad estatal encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, basada en la coordinación permanente para la atención a las causas.

“Trabajando en equipo, con la guía de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales, estatales y municipales estamos respondiendo a las y los mexiquenses avanzando en un Estado de México cada vez más seguro”, dijo la Mandataria mexiquense.

Entre las acciones implementadas destacan las operaciones Enjambre y Restitución, mediante los cuales se han asegurado 2 mil 163 inmuebles y restituido mil 263 propiedades en 79 municipios mexiquenses.

En materia de combate a la delincuencia organizada, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la captura en la Ciudad de México de David “N”, identificado como operador del grupo delictivo “La Chokisa”. Precisó que el Gobierno del Estado de México aportó información estratégica que permitió concretar su detención.

En la Mesa de Paz número 113 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial, además de representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad estatal.

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