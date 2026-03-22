Edoméx registra reducción histórica del 47% en nacimientos de madres adolescentes

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo Estatal de Población (Coespo) , informa que la entidad mexiquense registró una reducción histórica del 47 por ciento en nacimientos de madres adolescentes entre 2015 y 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) .

Gobierno estatal fortalece estrategias con municipios para prevenir el embarazo adolescente. (Foto: Especial)

Mientras que en 2015 se contabilizaron 53 mil 433 nacimientos en mujeres menores de 20 años, al cierre de 2024 la cifra disminuyó a 28 mil 404, es decir, 25 mil 29 casos menos, lo que consolida una tendencia a la baja que permite a más adolescentes continuar con sus metas personales y académicas.

Como parte de las acciones para prevenir el embarazo adolescente, el Coespo mantiene colaboración permanente con los municipios mexiquenses para diseñar e implementar estrategias acordes a las necesidades de las y los jóvenes en cada región. Asimismo, impulsa talleres en escuelas de nivel básico, medio y medio superior, enfocados en prevención del embarazo, educación integral en sexualidad y construcción de proyectos de vida.

Estas acciones se alinean con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) , y reafirman el compromiso del Gobierno del Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, con el bienestar y desarrollo integral de la juventud mexiquense.

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