Edomex, una de las 26 entidades con reducción de homicidio doloso: Delfina Gómez

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que la estrategia de seguridad que se lleva a cabo de manera coordinada con el Gobierno de México ha permitido que su Administración reduzca el delito de homicidio doloso en la entidad.

Participa en la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presidió la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nuestro trabajo coordinado con el Gobierno de México ha dado resultados. En la reunión se resaltó que el #EdoMéx es una de las 26 entidades donde ha disminuido el delito de homicidio doloso. Trabajamos con #ElPoderDeServir por la seguridad y tranquilidad de las familias mexiquenses”, destacó la mandataria estatal a través de sus redes sociales.

Lo anterior, luego de participar en Palacio Nacional en la 51° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que presidió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en donde la Mandataria estatal refrendó el compromiso para fortalecer las instituciones de seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.

Comentarios

comentarios