Edomex y sector automotriz firman convenio para profesionalizar al talento laboral

La Secretaría del Trabajo del Estado de México y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) en la entidad firmaron un convenio de colaboración para la capacitación de trabajadores, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, así como mejorar los procesos de contratación, conciliación y justicia laboral en el sector automotriz.

Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo (Foto: redes NMP).

Además, se buscará vincular al talento humano con la industria, lo que permitirá incrementar la competitividad y productividad de las empresas.

Como parte de este esfuerzo, se han promovido guías de autoverificación, enfocadas en la comercialización de vehículos, autopartes, refacciones y en los servicios de reparación y mantenimiento automotriz.

En el proceso también participará el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), con el fin de dotar a los colaboradores de habilidades técnicas y ofrecerles actualización en los procesos que actualmente se llevan a cabo en el sector.

Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo en la entidad, explicó que este tipo de acciones buscan generar escenarios que mejoren las relaciones laborales, en un entorno de paz, respeto a los derechos de los trabajadores y con mayores oportunidades de crecimiento profesional.

