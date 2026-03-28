Edomex y zona centro refuerzan blindaje en Coordinación Interestatal de Paz

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en colaboración con las entidades federativas, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, participó en la Reunión de Coordinación Interestatal de Paz y Seguridad con sus homólogos de Hidalgo, Morelos y Ciudad de México, así como representantes de Guerrero, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, para procurar un estado de paz y entornos dignos.

Participan Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Guerrero para reforzar operativos y acciones conjuntas.

Estos encuentros entre entidades vecinas, permiten a los gobiernos compartir experiencias exitosas, dar seguimientos a los acuerdos y medir los avances en materia de seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población al crear, planear y ejecutar estrategias conjuntas.

Esta coordinación interestatal, se suma la Mesa de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y que ha permitido la baja de delitos de alto impacto en un 43 por ciento durante el primer bimestre del 2026 en el Estado de México.

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