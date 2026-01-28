Efectividad del nuevo Reglamento de Tránsito se ve frenada por falta de cultura vial

A dos meses de la implementación del nuevo Reglamento de Tránsito del estado de México, especialistas advierten que la efectividad de la norma se ve frenada por la carencia de una cultura vial sólida entre la población.

En el marco del ordenamiento vial que se implementa en calles y avenidas del municipio de Toluca, aplicar este método de cultura vial permitirá reducir el tráfico, congestionamientos y nudos viales (Foto: Especial).

De acuerdo con el investigador del Colegio Mexiquense, Alfonso Iracheta Cenecorta, la ciudadanía actual no está preparada para la aplicación estricta de estas reglas, lo que impide que los cambios normativos se traduzcan de inmediato en una movilidad más segura y ordenada.

El reglamento, vigente desde el 25 de noviembre de 2025, ha endurecido las sanciones para motociclistas, con multas que oscilan entre 16 y 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Las infracciones se centran en: Invasión de carriles confinados y banquetas. Uso del teléfono celular al conducir. Falta de casco certificado y rebasar inadecuadamente por carriles no permitidos.

Pese a que estas medidas buscan priorizar la seguridad de peatones y ciclistas, Iracheta Cenecorta señala que los motociclistas y algunos automovilistas carecen de la formación necesaria para cumplir con los estándares exigidos, sugiriendo la urgencia de campañas de concienciación que visibilicen los riesgos reales de incumplir la norma.

El análisis del experto subraya una resistencia cultural respecto al uso del espacio público. Mientras que en otros países el transporte público opera bajo paradas y horarios estrictos, en el Valle de Toluca persiste la demanda ciudadana de ascensos y descensos en puntos no autorizados. Esta dinámica, afirma, requiere una reeducación a largo plazo para que los usuarios aprendan a utilizar el sistema de transporte de manera ordenada.

Para que el reglamento no sea un esfuerzo aislado, el investigador propone una estrategia integral que incluya: Evitar que cada ayuntamiento aplique la norma de manera discrecional, vinculándola a procesos de capacitación uniformes.

Crear una base de datos transparente sobre la cantidad y causas de las infracciones. Esto permitiría identificar las fallas específicas de automovilistas, motociclistas y peatones.

Finalmente, el académico enfatizó que los resultados de estas políticas no pueden evaluarse de forma definitiva en solo dos meses, ya que se trata de procesos de cambio social que requieren tiempo y una estructura de datos sólida para corregir el rumbo de la movilidad urbana en la entidad.

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