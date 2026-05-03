Efectivos de la SSEM detienen en Valle de Chalco a dos implicados en robo a comercio con violencia

Como resultado de la atención oportuna a reportes ciudadanos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos hombres posibles implicados en el delito de robo a comercio con violencia, en el municipio de Valle de Chalco.

José “N” de 50 años y Eduardo “N” de 20 años habrían despojado de dinero a encargada de negocio en colonia Independencia; se aseguraron réplica de arma de fuego y pistola de aire. (Foto: SSEM)

Los hechos ocurrieron en la colonia Independencia, donde a través de una denuncia ciudadana, los uniformados hicieron contacto con la encargada de un negocio, quien dijo que dos sujetos ingresaron al establecimiento con aparentes armas de fuego y la despojaron de dinero en efectivo.

De acuerdo con el reporte, tras cometer el ilícito, los posibles responsables emprendieron la huida. Sin embargo, mediante un despliegue operativo inmediato, los oficiales lograron alcanzarlos y, apegados a protocolo de actuación, detuvieron a José “N” , de 50 años, y a Eduardo “N” , de 20 años.

Al inspeccionarlos, aseguraron una réplica de arma de fuego, una pistola de aire con la leyenda “Air Sport Gun”, así como dinero en efectivo. Luego de informar que estos hechos constituyen un delito, los oficiales procedieron a la detención de los implicados.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, los detenidos fueron trasladados, junto con los indicios asegurados, ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

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