El Altar de Dolores, una tradición que se fortalece

El último viernes de Cuaresma es conocido como Viernes de Dolores, en el que se recuerda el sufrimiento de María ante la captura y crucifixión de Jesús. Cada año, el viernes previo al Domingo de Ramos se instala el ‘Altar de Dolores’.

El Museo Nacional de San Carlos exhibe por primera vez ‘Virgen Dolorosa’, obra del pintor español Rafael Ximeni y Planes (Foto: Especial).

El altar incluye elementos como la imagen de la Virgen de los Dolores, la cual es adornada con papel picado blanco y morado. Las velas toman gran relevancia en el altar; las llamadas velas escamadas son ceras adornadas con pequeñas escamas del mismo material elaboradas con moldes de barro mojado. En el altar, no pueden faltar las flores, así como hierbas aromáticas como la manzanilla, el mastranto o el hinojo. Otro de los elementos que complementan el Altar de Dolores son las naranjas agrias traspasadas por banderas con papel metálico dorado; las cuales representan el corazón de María.

En los últimos años, el Altar de Dolores ha tomado mayor notoriedad y es que no sólo es instalado en templos, sino también en espacios culturales como museos; así como en los propios hogares de los creyentes católicos. En entrevista para Así Sucede, Héctor Quintero, curador de arte, explicó que, si bien, el Altar de Dolores es una tradición que surgió con el proceso de evangelización, estaba desapareciendo. Sin embargo, poco a poco ha vuelto a tomar relevancia, convirtiéndose incluso en centro de atención en espacios culturales.

“Yo creo que ha ayudado mucho el uso de las redes sociales para darle una segunda oportunidad a esta tradición que ya estaba muy apagada. También se ha retomado mucho en casas culturales, en museos, porque es también una expresión artística o artesanal de lo mexicano, de nuestra cultura. Muchos de los elementos que se colocan ahí hacen que los artesanos tengan trabajo, que se retomen algunas labores que estaban un tanto olvidadas. Ahora lo que podemos ver con los altares de Dolores en lugares que tienen más visibilidad ha hecho que vengan en aumento las personas que en sus casas los coloquen”, indicó.

Héctor Quintero fue el curador encargado de realizar el Altar de Dolores instalado en el Museo Nacional de San Carlos este año y en el cual se exhibe por primera vez la obra ‘Virgen Dolorosa’ del pintor español Rafael Ximeno y Planes.

“Tendría tal vez unos 200 años que no se le colocaba un altar a esta imagen. Estaba la imagen ya muy deteriorada y hace algunas semanas fue restaurada la virgen y ahora pasa a ser exhibida para que todos la puedan disfrutar. Lo lindo de esta imagen de La Dolorosa es que fue pintada por Rafael Ximeno y Planes quien fue director en su momento del Museo Nacional de San Carlos; él era español, entonces, trae toda una cultura europea del neoclásico en sus trabajos y a la hora de observar la imagen, llama mucho la atención su manto azul que es algo muy característico de él estos tonos. Es una imagen muy apacible, está la virgen contemplando la sentencia de Cristo y acompaña a esta escena el atardecer de Viernes Santo ya cuando la virgen ha dejado a Cristo en el sepulcro y viene llorando y lamentando su pérdida y sobre este lienzo maravillosos se ha inspirado los elementos del altar. Se ha tenido la posibilidad de elegir unas piezas del acervo, unas piezas decorativas”, explicó.

El Altar de Dolores podrá visitarse del 24 de marzo al 12 de abril en el Museo Nacional de San Carlos.

Comentarios

comentarios